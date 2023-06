Festa della fratellanza con 30 Nobel e migliaia di giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Meeting Internazionale sulla Fraternità Umana, dal titolo #NotAlone, è una bella occasione per riscoprire il valore della fraternità: domani sarà una grande giornata di festa e di unione ispirata all’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, superando una visione che vincola l’amicizia sociale a legami etnici o di sangue.

Il simbolo di questa comunione sarà il grande abbraccio in cui si stringeranno i ragazzi provenienti da ogni parte del mondo nel Colonnato di Piazza San Pietro.

L’incontro #NotAlone vuole coinvolgere tutti: i giovani che parteciperanno ma anche le loro famiglie, le scuole, i premi Nobel invitati e, più di tutti, coloro che oggi si trovano

in difficoltà, ai margini della società. Vogliamo proporre un’alternativa all’isolamento e rimettere al centro delle nostre culture la dignità umana.

Siamo persone in relazione, ogni giorno percorriamo pezzi di strada insieme: nessuno può essere lasciato indietro o escluso. Solo superando gli egoismi potremo aspirare a costruire una società più giusta ed equa, in cui vivere in pace gli uni con gli altri. Ma perché questo

si realizzi serve l’impegno di volerlo e dirlo insieme e far crescere la cultura della fraternità umana. Vi do quindi appuntamento domani in piazza San Pietro, per stringerci in questo abbraccio simbolico e rilanciare da Piazza San Pietro una speranza nuova che si chiama fraternità.