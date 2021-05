3' di lettura

Lavoro e maternità non dovrebbero essere inconciliabili, eppure nel nostro paese per molte donne la scelta di seguire le proprie aspirazioni professionali contrasta con la possibilità di realizzare progetti di famiglia: una difficoltà esacerbata anche dagli effetti della pandemia, che ha toccato in particolar modo le donne e i giovani, come mostrano gli ultimi dati Istat.

Sul tema dell’inclusione e per promuovere un dibattito che possa contribuire a limitare il divario di genere, Il Sole 24 Ore ha avviato da tempo una serie di iniziative, valorizzando ed espandendo il lavoro fatto da Alley Oop-L’altra metà del Sole - il blog multifirma dedicato alla diversity –, un percorso di appuntamenti che per il 2021 è partito dall’8 marzo e che prosegue,in occasione della Festa della Mamma, con l’iniziativa crossmediale “Festa della mamma che lavora”.

Si parte venerdì 7 maggio con un appuntamento in diretta streaming su IlSole24Ore.com, dedicato alla gestione del cambiamento nell’esperienza delle mamme lavoratrici: per loro, infatti, l’emergenza Covid si è andata ad aggiungere alle altre transizioni presenti nella loro vita, diventando però anche l’occasione per sviluppare nuove capacità nell’affrontarle.

L’evento online, trasmesso a partire dalle 9:30 e organizzato da Lifeed in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Alley Oop, punterà l’attenzione proprio sugli aspetti cardine per favorire il change management nelle aziende grazie all’esperienza che verrà condivisa da top manager madri.

Sabato 8 maggio sarà in edicola con il quotidiano il libro di Silvia Zanella “Il futuro del lavoro è femmina”, un volume che racconta il futuro del lavoro sempre più contraddistinto dalla necessità di competenze femminili, perché nessun robot sarà in grado di replicare le cosiddette soft skills, ovvero le capacità emotive e relazionali: femminili saranno i modi di organizzare le aziende, perché le gerarchie rigide e il comando verticale non funzioneranno più in uno scenario complesso, veloce e incerto, così come femminile è oggi il punto di vista necessario per comprendere davvero come lavoreremo domani. Il volume sarà in edicola con il Sole 24 Ore a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano.