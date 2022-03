Festa del papà: i papà di Radio 24 si raccontano in un libro e un podcast

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Sole 24 Ore e Radio 24 insieme in una iniziativa speciale per la Festa del Papà: cosa significa essere padri al giorno d'oggi? Quello dei genitori non è mai stato un ruolo facile, lo sappiamo. Bellissimo ed emozionante, senza dubbio, ma non facile. E forse lo è ancor meno in un mondo in continuo mutamento come il nostro, tra nuove tecnologie, vecchi stereotipi da superare e condizioni - familiari, professionali, sociali - un tempo inimmaginabili. Proprio le gioie e i dolori della paternità sono al centro del progetto multicanale del Gruppo 24 ORE che raccoglie in un libro, in un podcast e in una puntata radiofonica, le voci di alcuni dei conduttori di Radio 24 per raccontare storie - emozionanti, divertenti, o drammatiche - di genitorialità quotidiana. Tutte uniche, ma accomunate dalla medesima meraviglia: quella del rapporto con i figli.

PAPÀ STORIES. Voci quotidiane di (in)credibili paternità” è il libro edito dal Sole 24 Ore, in uscita in libreria dal 10 marzo e in edicola dal 12 marzo, che propone 15 storie dei papà conduttori di Radio 24. Quelli che ascoltiamo ogni giorno on air o on demand. Raccontano storie personali o di cui sono stati testimoni. Dalla riflessione sul senso etico e deontologico dell'essere padre a quella sul senso di inadeguatezza di un neo-padre al tempo della pandemia, dalle complicazioni vissute da un padre di adolescenti a quelle del padre di tre femmine, dalle difficoltà che deve affrontare un padre separato a quelle di un padre rimasto vedovo, fino al timore di sbagliare sempre del padre che alla fine, a fatica, accetta di non essere infallibile. E ancora storie di altri padri: quelle di tre padri infami o di un padre soldato costretto a portare il proprio figlio in guerra. Introduce le storie la prefazione di Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24. Il volume è disponibile ad un prezzo di € 12,90 in edicola, € 16,90 in libreria e ebook al costo di € 9,99

Queste storie di paternità diventano anche una serie di 15 podcast brevi, realizzati dai singoli conduttori nella serie Podcast originale di Radio 24 “CON VOCE DI PADRE - i conduttori di Radio 24 si raccontano”. Registri diversi e diversi percorsi che raccontano ciascuno a suo modo come ad essere papà non si è mai pronti ma si impara sempre. Tutta la serie sarà disponibile dal 9 marzo sul sito e l'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.

In allegato anche il link dei podcast CON VOCE DI PADRE

Ed il percorso di questi racconti si chiude ancora in radio : venerdì 18 marzo, vigilia della Festa del papà, dalle 15.00 andrà in onda una puntata speciale di “Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita” per ascoltare brani di alcuni podcast e parlare dei diversi aspetti della paternità con i relativi conduttori.