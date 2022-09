Festa del Salame a Cremona

La kermesse di Cremona in programma dal 7 al 9 ottobre è interamente dedicata alle produzioni di salame in tutte le sue forme e declinazioni, con un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali per una tre giorni all'insegna del buon gusto, ma durante la quale non mancheranno incontri culturali, ospiti illustri, interviste e premiazioni. Si tratta del primo festival esclusivamente dedicato al salame, uno dei prodotti della nostra tavola più amato e per il quale l'Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori ma anche le singole aziende produttrici.



4/11 6/11 Menu