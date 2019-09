Festa in via Spiga aperta a tutti per la «nuova» boutique Dolce&Gabbana

2' di lettura



Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno celebrato sabato, alla vigilia della sfilata per la collezione primavera-estate 2020, la riapertura della boutique donna di via della Spiga 2. con un cocktail aperto alla città, che ha accolto tanti milanesi del mondo della moda ma non solo a partire dalle otto di sera. Gli stilisti hanno voluto rendere un omaggio a Milano, dove la loro avventura è iniziata nel 1995, con una prima sfilata. Per l’occasione, via della Spiga, una delle strade milanesi che delinea il “quadrilatero della moda”, ha ospitato un allestimento firmato Dolce&Gabbana e un quartetto di musica classica si è esibito dal vivo facendo da cornice a un fastoso tavolo imbandito e arricchito da decorazioni in stile Barocco.



Boutique storica

Il negozio di via Spiga 2 (le cui vetrine si affacciano anche su corso Venezia) è stato di recente rinnovato. Disposto su tre livelli collegati tra loro da un’imponente scala centrale in basaltina nera, il negozio racconta un viaggio tra atmosfere diverse anche grazie alle pareti, realizzate in diversi materiali, dalla radica d’olmo laccata all’onice di colore rosso intenso con venature bianche e dorate. I pavimenti riprendono la basaltina nera della scala centrale, in un connubio di accostamenti all’insegna dell’artigianalità italiana.

Omaggio al Barocco

Due colonne decorative poste di fronte all’ingresso e gli elementi di arredo sono un omaggio al Barocco: console, portali, poltrone e specchiere mostrano ampie volute, stemmi e fregi, un’esuberanza decorativa dal sapore seicentesco. I soffitti bianchi e la grande luminosità della boutique esaltano il gioco di chiaroscuri presente sui tre piani, declinato diversamente grazie ai materiali utilizzati. La boutique ospita le collezioni donna di abbigliamento e sera, oltre agli accessori, alla gioielleria e agli orologi. Il rinnovo del negozio è stato realizzato in collaborazione con Eric Carlson dello studio Carbondale.