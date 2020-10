Coronavirus, feste con più di 6 invitati e mascherine in casa: cosa rischia chi non rispetta le regole Dai matrimoni al calcetto: la violazione delle misure contenute nel Dpcm, in vigore da mercoledì 14 ottobre, può far scattare la responsabilità colposa o le sanzioni amministrative. Denunciare i comportamenti sbagliati è legittimo, ma gli agenti non entrano in casa di Marisa Marraffino

Dai matrimoni al calcetto: la violazione delle misure contenute nel Dpcm, in vigore da mercoledì 14 ottobre, può far scattare la responsabilità colposa o le sanzioni amministrative. Denunciare i comportamenti sbagliati è legittimo, ma gli agenti non entrano in casa

Inviti a cena e feste a numero fisso. Anche matrimoni o feste religiose. Mascherina in casa anche con i familiari non conviventi. Niente attività sportive di contatto. Dubbi sull'ingresso nelle sale giochi. Sono alcune delle misure contenute nel Dpcm in vigore da mercoledì 14 ottobre in funzione anti Coronavirus. Ma il valore giuridico delle nuove disposizioni non è sempre lo stesso. E così anche le conseguenze per chi cerca di “dribblarle” (i potenziali trasgressori) e per chi, invece cerca di farle rispettare (tutori dell'ordine o semplici cittadini interessati).



Cosa sono le regole cautelari di condotta

Partiamo dall'inizio. Quasi mai il legislatore «raccomanda», «consiglia» o «suggerisce» - come indicato a più riprese nel testo del nuovo decreto - senza ricadute pratiche. Semmai elabora le cosiddette norme cautelari di condotta.

Il Dpcm, ad esempio, «raccomanda» di evitare le feste domestiche, di non ricevere più di sei persone in casa e di usare la mascherina quando si accolgono persone non conviventi. Quando le situazioni di pericolo aumentano, il diritto genera le cosiddette norme cautelari di condotta che hanno la funzione di contenere il rischio entro limiti socialmente accettabili. Queste regole, in generale, possono essere scritte e non scritte. Quelle non scritte si affidano alla diligenza e alla prudenza di ciascuno, quelle scritte possono essere contenute in leggi, regolamenti, decreti, ordini e discipline.

Nel diritto penale l'inosservanza delle cosiddette norme cautelari di condotta è un requisito oggettivo della colpa: la loro violazione può far scattare la responsabilità colposa appunto. Questa è la funzione dei decreti emergenziali che in periodo di pandemia si susseguono per cercare di prevenire il pericolo che le condotte umane possono generare. Dove le regole cautelari non scritte sembrano non bastare, interviene la mano del legislatore.

Quelle che sembrano mere raccomandazioni servono in concreto a delineare i confini della colpa. Molte violazioni, ad esempio, potrebbero portare alla contestazione del reato di epidemia colposa, previsto dall'articolo 452 del Codice penale. Difficile in concreto risalire alla catena causale dell'evento “contagio da Covid 19”, ma astrattamente il festino privato non protetto potrebbe essere la causa di un contagio che potrebbe far scattare il reato a titolo di colpa. La funzione della norma tecnicamente è quella di risolvere il conflitto tra due interessi contrapposti: quello alla libera circolazione delle persone e quello alla salute, segnando l'ambito e i limiti dell'autorizzazione. Si «raccomanda» di non superare il numero di sei persone perché un numero maggiore non garantirebbe il distanziamento, ma ogni caso può essere valutato a sé.