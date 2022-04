Feste in pieno lockdown, multati Boris Johnson la moglie e il ministro delle Finanze

A fine gennaio la Metropolitan Police, in seguito alle informazioni e prove ricevute dalla Gray, aveva annunciato di avere aperto un'inchiesta su 12 feste in violazione delle regole in vigore nella fase più acuta della pandemia. Finora la polizia ha imposto oltre 50 multe, una delle quali al funzionario responsabile dell'etica che era presente alla festa del 16 aprile 2021, la sera prima del funerale del principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta II, quando l'Inghilterra era in lockdown e la nazione era in lutto.

Le multe (fixed penalty notice) non hanno conseguenze penali se pagate nei tempi previsti, ma indicano chiaramente che la polizia che ha condotto le indagini è giunta alla conclusione che il premier, la moglie e il cancelliere hanno violato le regole. Non è stato rivelato per quali feste le multe siano state imposte, ma si sa che Johnson è stato presente ad almeno tre incontri: una festa in giardino nel maggio 2020, una festa di compleanno a sorpresa organizzata dalla moglie Carrie nel giugno 2020 e una festa di saluti a un suo collaboratore il 13 novembre 2020. Sunak invece avrebbe partecipato solo alla festa di compleanno di Johnson, alla quale erano presenti circa trenta persone.