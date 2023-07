Festival Art Nouveau week, visite in 500 dimore liberty fino al 14 luglio

I punti chiave Visite aperte in 500 edifici, Milano e Torino «capitali»

È in corso dall’8 al al 14 luglio 2023 il Festival Art Nouveau Week, la settimana dedicata al liberty che permetterà di visitare centinaia di edifici in 230 città europee. La quinta edizione del festival è organizzata dall'Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico che include i presidenti di Regione Stefano Bonaccini, Michele Emiliano o Luca Zaia, oltre al sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi. Il palinsesto di appuntamenti include visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli.

Visite aperte in 500 edifici, Milano e Torino «capitali»

Gli edifici fruibili al pubblico saranno 500, con circa 300 percorsi di visite guidate per scoprire le architetture della Belle Époque e mostre delle opere di Klimt, Arrigo Minerbi, Hector Guimard e Galielo Chini. Per l'occasione riapriranno anche Villa Zanelli a Savona, Maison Hannon a Bruxelles e illa Majorelle a Nancy. Milano e Torino, spiegano gli organizzatori in una nota, «si riconfermano le capitali italiane del Liberty». In Lombardia «apriranno ville e palazzi della Belle Epoque come Villa Faccanoni, Palazzo Castiglioni, Casa Galimberti, Casa Campanini di Milano, villa Bernasconi a Cernobbio, e San Pellegrino, con visite esclusive al Casino e Grand Hotel, Busto Arsizio nelle ville di Silvio Gambini fino a Sarnico dove inaugurerà il primo Museo del Liberty italiano diretto da Andrea Speziali, curatore del festival ed esperto di arte».

A Torino aprirà le sue porte Casa Fenoglio-Lafleur, «tra le più importanti testimonianze del liberty italiano», oltre ai tour al Cimitero Monumentale di Torino e nel quartiere di San Donato e alla «Casa Sociale», dove di recente è stato rinvenuto un ciclo di affreschi di gusto floreale. Visite guidate gratuite anhce Roma, a partire da Villa Torlonia, fino a Villa Ximenes, capolavoro Liberty di Basile, per proseguire dentro appartamenti privati con soffitti affrescati e arti applicate in stile Art Nouveau.