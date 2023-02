Festival di Berlino: “BlackBerry”, ascesa e caduta di un fenomeno mondiale

Capace di lasciare diversi spunti di riflessione su quanto siano altalenanti le mode e le tendenze ai giorni nostri, “BlackBerry” non è di sicuro un prodotto memorabile, ma resta comunque un onesto intrattenimento che propone temi importanti.



Da segnalare che il regista Matt Johnson interpreta Doug, il migliore amico di Mike Lazaridis e co-fondatore della sua azienda.



Someday We'll Tell Each Other Everything



In concorso è stato presentato anche il primo film tedesco della competizione: “Someday We'll Tell Each Other Everything” di Emily Atef.



Ambientata nell'estate del 1990, la pellicola racconta la vita di una fattoria che fino a poco tempo prima era vicina al confine che divideva le due Germanie. Intanto che la famiglia aspetta un'importante visita del figlio, che si era trasferito all'Ovest in passato, la giovane Maria cerca di dare un significato alla sua esistenza.



Mentre legge libri impegnati e vive una relazione sentimentale con un suo coetaneo, si lascia tentare da un'esperienza passionale con un loro vicino di casa, di molti anni più grande di lei.