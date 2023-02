Festival di Berlino: in concorso “Disco Boy”, un esordio italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È ormai tutto pronto per la 73esima edizione della Berlinale, uno dei Festival di cinema più importanti del mondo, che si svolgerà quest'anno dal 16 al 26 febbraio.

In apertura della manifestazione è in programma “She Came To Me”, una commedia sentimentale firmata da Rebecca Miller, in cui si intrecciano le storie di vari personaggi e che può vantare un ricco cast, composto da nomi del calibro di Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei.



In concorso, invece, si segnala subito la sorprendente presenza di un'opera prima italiana, “Disco Boy”, esordio nel lungometraggio di finzione di Giacomo Abbruzzese, che vede come interprete principale Franz Rogowski: l'attore tedesco interpreta un uomo che, dopo un difficile viaggio attraverso l’Europa, raggiunge Parigi per arruolarsi nella Legione straniera francese.Abbruzzese dovrà vedersela nella competizione principale con alcuni autori di grande bravura ed esperienza: da Christian Petzold, che torna al Festival di Berlino con “Afire”, a Margarethe von Trotta (“Ingeborg Bachmann”), passando per Philippe Garrel (“La lune crevée”) e Rolf de Heer (“The Survival of Kindness”).

Tra i film che la giuria capitanata da Kristen Stewart dovrà giudicare, c'è però anche l'attesissimo “Suzume no tojimari”, nuovo lungometraggio d'animazione di Makoto Shinkai, regista di “Your Name” e “Weathering With You”.

Gli italiani

Oltre a “Disco Boy”, sono diversi i titoli italiani da segnarsi sul taccuino. All'interno della sezione Berlinale Special, un grande autore come Mario Martone presenterà il suo documentario dedicato a Massimo Troisi e intitolato “Laggiù qualcuno mi ama”, mentre nel gruppo di Berlinale Special Gala ci sarà l'atteso “L'ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con protagonista Pierfrancesco Favino.Grande attenzione però anche alla sezione Encounters, dove troviamo “Le mura di Bergamo”, il nuovo documentario di Stefano Savona: il regista, che aveva già emozionato con “La strada dei Samouni” del 2018, ha realizzato un prodotto incentrato sulla pandemia da Covid 19, ripercorrendo l'inizio della diffusione del virus nella città di Bergamo.

Le altre sezioni

Nella sezione Berlinale Special l'attesa è alta per “Infinity Pool”, nuovo lavoro di Brandon Cronenberg, figlio d'arte arrivato al suo terzo lungometraggio. Grandi nomi inoltre nel gruppo di Berlinale Special Gala con la presentazione di “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett e del nuovo lavoro del bravissimo Alex Gibney che porterà un documentario su Boris Becker.Fiore all'occhiello di Encounters è invece la presenza di “In Water”, nuovo film di Hong Sang-soo, regista sudcoreano tra i più premiati ai grandi Festival degli ultimi anni.Infine, va ricordato che l'Orso d'oro alla carriera andrà a uno dei nomi più importanti della storia della Settima Arte: Steven Spielberg, che con il suo ultimo “The Fabelmans” ha realizzato una delle pellicole più significative della sua carriera e tra le più emozionanti del cinema contemporaneo.