Festival di Berlino, un'edizione in due parti dedicata al grande cinema d'autore Dall'1 al 5 marzo si svolgerà on-line la parte industry della kermesse tedesca, mentre in giugno è in programma un evento dal vivo per tutto il pubblico di Andrea Chimento

Tina

Dall'1 al 5 marzo si svolgerà on-line la parte industry della kermesse tedesca, mentre in giugno è in programma un evento dal vivo per tutto il pubblico

2' di lettura

Sarà un'edizione indubbiamente anomala quella di quest'anno del Festival di Berlino, una delle kermesse cinematografiche più importanti del mondo.

Dall'1 al 5 marzo si svolgerà on-line la parte industry dedicata agli addetti ai lavori, mentre a giugno la speranza è quella di poter realizzare un grande evento dal vivo per tutto il pubblico appassionato.



Nonostante le grandi difficoltà di questi mesi, i direttori Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek sono riusciti a comporre un programma di grande appeal, dedicato al cinema d'autore in particolare.

Loading...

Festival di Berlino: tutto il meglio in cartellone Photogallery7 foto Visualizza

In lizza per l'Orso d'oro

Non ci sono film italiani in concorso, mentre colpisce subito la presenza di due importanti registi francesi: Céline Sciamma e Xavier Beauvois.La prima, reduce dall'ottimo «Ritratto della giovane in fiamme», è probabilmente il nome più significativo della competizione e con il suo nuovo lavoro «Petite Maman» punta diretta all'Orso d'oro.Beauvois, invece, va ricordato per «Le petit lieutenant» del 2005 e «Uomini di Dio» del 2010: a Berlino quest'anno propone «Albatros» con protagonista Jérémie Renier.

Leggi anche «Anna», azione senza emozione nel nuovo film di Luc Besson

Il cinema tedesco avrà tra i suoi principali rappresentanti Dominik Graf con «Fabian – Going to the Dogs» e, soprattutto, il noto attore Daniel Brühl (il Niki Lauda del film «Rush», giusto per citarne uno) che esordisce alla regia con «Next Door».

Dall'Estremo Oriente arrivano il giapponese Ryusuke Hamaguchi con «Wheel of Fortune and Fantasy» e il sudcoreano Hong Sang-soo (nome ricorrente anche nelle precedenti edizioni della Berlinale) con «Introduction».