Festival di Berlino: “Laggiù qualcuno mi ama”, l'omaggio di Martone a Massimo Troisi

È lo stesso Martone a raccontare come abbia voluto partire proprio dai suoi film, creando una sorta di mosaico del cinema di Troisi e come questa operazione gli abbia anche permesso di rivedere “Il postino”, una pellicola che all'epoca non era riuscito ad ammirare adeguatamente, vista la commozione che quella visione portava con sé.



In uscita nelle nostre sale il 23 febbraio, questo documentario biografico svela tutta la passione di Martone e il suo coraggio nel voler realizzare un lungometraggio che parla soprattutto di cinema, anche da un punto di vista prettamente tecnico, sottolineando inoltre l'aspetto politico che c'era dietro la figura di Troisi e dei suoi lavori.



Superpower



Un altro documentario molto atteso della Berlinale è “Superpower”, firmato da Aaron Kaufman e Sean Penn.



Presentato all'interno della sezione Berlinale Special Gala, è un lavoro che Penn e Kaufman hanno intrapreso più di due anni fa, con l'intenzione di approfondire la figura e la carriera di Volodymyr Zelensky, ex attore comico diventato Presidente del paese.



Nel febbraio 2022, i due registi si trovavano a Kiev per questo progetto quando Putin iniziò l'invasione che sconvolse tutto il mondo: quasi involontariamente Penn e Kaufman sono diventati testimoni di quanto successe e le parole di Zelensky presero tutto un altro peso. Finché è stato possibile, Penn si è armato di macchina da presa e ha immortalato gli eventi in prima persona, dimostrando quanto sia fondamentale il ruolo dell'arte e del cinema per far luce su situazioni come questa.