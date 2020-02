Festival di Berlino: Orso d’oro all’iraniano «There Is No Evil». Premi a «Favolacce» e Elio Germano

È stata comunque una grande serata per il cinema italiano, con il premio per la miglior sceneggiatura al bellissimo «Favolacce» dei fratelli D’Innocenzo (uno dei film più importanti del festival, che avrebbe potuto ottenere anche un riconoscimento più ambito) e il titolo di miglior attore andato a Elio Germano per la sua grande prova nei panni del pittore Antonio Ligabue in «Volevo nascondermi» di Giorgio Diritti.

Il riconoscimento per la miglior attrice è andato invece alla bravissima Paula Beer per il film tedesco «Undine» di Christian Petzold.

Gran Premio della Giuria all’americano «Never Rarely Sometimes Always» di Eliza Hittman, un dramma con al centro una ragazza che rimane improvvisamente incinta e inizierà un lungo viaggio per poter abortire.

Il titolo di miglior regista a Hong Sang-soo per «The Woman Who Ran»: è l’ennesimo riconoscimento per l’autore sudcoreano in una carriera costellata da tantissimi premi.

La giuria, presieduta da Jeremy Irons, ha inoltre assegnato il premio per il miglior contributo tecnico alla fotografia di «DAU. Natasha», mentre il premio speciale dato per l’anniversario dei 70 anni della Berlinale è andato a «Delete History» di Benoît Delépine e Gustave Kervern.