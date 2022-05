Festival di Cannes: Bellocchio strepitoso con un «Esterno notte» applauditissimo

Le vele scarlatte

Molto atteso era anche «Le vele scarlatte», esordio in lingua francese per Pietro Marcello, che dimostra ancora una volta il suo talento dopo «Bella e perduta», «Martin Eden» e «Per Lucio».Ispirato a «Vele scarlatte», romanzo russo del 1923 di Aleksandr Grin, il film è ambientato nel Nord della Francia e parla di Juliette, giovane orfana di madre, che vive con il padre, un soldato sopravvissuto alla Prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio: Juliette non smetterà mai di credere alla profezia.Ha i toni e le atmosfere di una favola d'altri tempi questo suggestivo lungometraggio in cui Marcello utilizza le immagini d'archivio meno del solito (seppur il film si apra proprio in questo modo) e in cui si segue la crescita della protagonista e il rapporto, toccante e fatto di piccoli gesti, con il padre.La prima parte è più affascinante della seconda, ma il disegno complessivo regge efficacemente e colpisce come il regista riesca a trasportarci in un luogo che sembra sospeso nel tempo e nello spazio.Nel cast ci sono Louis Garrel, Noémie Lvovsky e Yolande Moreau, ma le emozioni più grandi le regala lo sguardo dolcissimo di Raphaël Thiéry.