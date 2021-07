Festival di Cannes: emoziona «Tout s'est bien passé» di François Ozon

«Ahed's Knee»

Quest'ultima, musa di Fassbinder, ci ricorda inoltre che Ozon sta lavorando a un rifacimento de «Le lacrime amare di Petra von Kant», uno dei più grandi film diretti proprio dal regista tedesco.

«Ahed's Knee»

Ahed's Knee

In lizza per la Palma d'oro è stato presentato anche «Ahed's Knee» di Nadav Lapid, regista israeliano reduce dal successo al Festival di Berlino due anni fa con il sopravvalutato «Synonymes».Protagonista è proprio un regista israeliano, fortemente ispirato allo stesso Lapid, che arriva in un remoto villaggio in mezzo al deserto per presentare uno dei suoi film. Qui si ritroverà a combattere una vera e propria battaglia contro la morte della libertà nel suo paese. Non è un film semplice «Ahed's Knee», opera che punta su un fortissimo simbolismo che risulta però autocompiaciuto e decisamente fine a se stesso. Si sente l'urgenza di raccontare del regista, tanto per la natura politica della vicenda quanto per i collegamenti con la sua vita e la sua famiglia, ma gli spunti rimangono troppo in superficie e alla fine la carne al fuoco è troppa.I tanti flashback, inoltre, continuano a frammentare una narrazione che perde spesso di ritmo e appassiona meno del dovuto, anche a causa dei troppi finali che finiscono per rendere l'ultima parte del film irritante e inconcludente.