Festival di Cannes: inaugura la 75esima edizione piena di star

Mario Martone, Valeria Bruni Tedeschi e, fuori concorso, Marco Bellocchio fra i registi italiani, grandi nomi come David Cronenberg, i fratelli Dardenne, Baz Luhrmann e il suo attesissimo Elvis. Il festival del Cinema di Cannes celebra quest’anno il 75° anniversario (la prima edizione fu nel 1946) con un'edizione che si ripromette di essere storica e di far dimenticare l'edizione sottotono, causa pandemia, del 2021. Dodici giorni, centinaia di film e un tappeto rosso finalmente ripopolato dai divi. Si inaugura il 17 con la commedia sugli zombie la commedia sugli zombie di Michel Hazanavicius (il regista di The Artist) e si proseguirà fino alla cerimonia di chiusura sabato 28, quando la giuria, presieduta da Vincent Lindon, svelerà il palmares. E proprio la palma simbolo di Cannes, in occasione di questi 75 anni, è una delle novità del festival. Caroline Scheufele, direttrice artistica di Chopard, partner del festival da 25 anni, ha deciso di rivisitare la Palma d'Oro costellando due delle sue foglioline con diamanti provenienti da fornitori certificati dal Responsible Jewellery Council.

Duplice la celebrazione, doppia la novità: una fogliolina esibisce 75 diamanti incastonati a simboleggiare il giubileo del Festival, mentre una seconda fogliolina ha 25 diamanti che festeggiano il il quarto di secolo della partnership tra la kermesse e la Maison.

Il fissaggio della Palma d'Oro alla base di quarzo rosa.

Terza novità: la Palma in oro etico giallo 18 carati certificato Fairmined non sarà fissata come di consueto su un cuscino in cristallo di rocca, bensì su una base in quarzo rosa, pietra simbolo dell'amore. Non a caso, per la mitologia greca, questa gemma, di color rosa cipria, è nata dalle stesse mani di Afrodite. E il tema scelto da Caroline Scheufele per l'edizione di quest'anno a Cannes è proprio questo: Chopard Loves Cinema.