Festival di Cannes: «Tori et Lokita», vita ai margini di due adolescenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I beniamini del Festival di Cannes: si possono senza dubbio definire così i fratelli Dardenne, registi sempre presenti sulla Croisette con i loro film e già vincitori di due Palme d'oro per «Rosetta» (1999) e «L'enfant» (2005).

Arrivati al dodicesimo lungometraggio di finzione della loro carriera, i due autori belgi hanno scelto di raccontare la storia di Tori e Lokita, arrivati in Belgio dopo aver percorso un lungo viaggio in solitaria dall'Africa all'Europa.

Lei è una ragazza adolescente, lui poco più che un bambino: il loro legame è messo a dura prova dalle severe condizioni in cui vivono.

Poco importa se i due personaggi siano realmente fratello e sorella come dicono, oppure se si siano conosciuti dopo la partenza dall'Africa, quello che conta è che ci troviamo di fronte a un rapporto sincero tra due giovanissimi con cui è facile empatizzare fin dalla prima sequenza.



Quello di Tori e Lokita è un percorso sempre più drammatico, attraverso un climax tensivo crescente in cui i Dardenne, però, caricano troppo alcune sequenze nella speranza di poter scuotere a ogni costo lo spettatore.

Loading...

Uno stile incisivo ma sempre uguale a se stesso

Si tratta dell'ennesimo racconto profondamente morale della filmografia dei due autori (tra i loro lungometraggi più belli va segnalato anche «Il figlio» del 2002), con al centro ancora una volta dei giovani costretti a lottare per sopravvivere e trovare un proprio posto nel mondo contemporaneo.Lo stile dei Dardenne, rappresentato da una cinepresa a mano sempre molto dinamica, è incisivo ma ormai privo di quell'originalità e di quel respiro che il loro cinema aveva nella prima parte della carriera. Sono ormai diversi anni che i due registi giocano un po' troppo di maniera, adagiandosi sui fasti del passato e rimanendo sempre in una comfort zone dove rischiano poco: il risultato ha comunque i suoi pregi, ma il disegno d'insieme fatica a emozionare come dovrebbe e la resa è eccessivamente ripetitiva.

Notevole, però, la lunga sequenza finale, così come alcuni passaggi sparsi nel corso di una visione che alterna momenti coinvolgenti ad altri poco appassionanti.Piccola curiosità: all'interno della narrazione un ruolo importante è affidato alla canzone di Angelo Branduardi «Alla fiera dell'Est».

«Tori e Lokita»

Leilas Brothers

In concorso è stato presentato anche un nuovo film iraniano: dopo l'interessante «Holy Spider» di Ali Abbasi, è arrivato il turno di «Leila's Brothers», terzo lungometraggio del regista Saeed Roustayi.Al centro della vicenda c'è Leila, una donna di quarant'anni che ha passato tutta la vita a prendersi cura dei suoi genitori e dei suoi quattro fratelli. In una famiglia schiacciata dai debiti, in un Paese in preda alle sanzioni economiche internazionali, i litigi sono all'ordine del giorno. Mentre i suoi fratelli cercano di sbarcare il lunario, Leila formula un piano: avviare un’impresa che li salverebbe dalla povertà.Intenso dramma famigliare su una complessa situazione economica, «Leila's Brothers» è un film che parla di una donna che cerca di salvare i suoi affetti più cari in una società profondamente maschilista e patriarcale.