Festival di Cannes: tre film italiani in concorso

“Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese

Tra i titoli annunciati prima della conferenza stampa ufficiale, ci sono altri tre pezzi da novanta: “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il quinto capitolo della saga di Indiana Jones, intitolato “Indiana Jones e il quadrante del destino”, e il curiosissimo cortometraggio western “Strange Way of Life”, diretto da Pedro Almodóvar, con protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke.

“Indiana Jones e il quadrante del destino”

All’interno delle sezioni collaterali, va segnalato con grande attenzione il gruppo di Cannes Premiere, al cui interno ci sarà il grande ritorno dietro la macchina da presa del regista spagnolo Victor Erice con “Fermer les yeus”, ma anche Takeshi Kitano con “Kubi”.

“Strange Way of Life”, diretto da Pedro Almodóvar

Tra le Special Screening, “Occupied City” di Steve McQueen e “Pictures of Ghosts” di Kleber Mendonça Filho, mentre nella sezione Un Certain Regard spazio a “Simple Comme Sylvain” di Monia Chokri e “The New Boy” di Warwick Thornton.

Festival di Cannes 2023

16-26 maggio