Festival del Cinema, sguardo protagonista sul red carpet di Venezia

Un'alternativa allo smokey eye? L'ha scelta Meryl Streep con tanto di occhiali scuri anti flash e labbra cioccolato, Sienna Miller con un nude look esaltato da labbra rosse, Bar Rafaeli e Anne Belmondo, il cui make up curato da Filorga, ha puntato su pelle flawless e labbra naturali. Less is more, ovvero il make up naturale, è stata anche la scelta di Tina Kunakey, la moglie di Vincent Cassel, con zigomi glowy e labbra brillanti per esaltare il suo sorriso smagliante.



Hairdo

È stato il trionfo dello chignon, del resto è un hairdo che non delude mai, perfetto per ogni volto, con tante possibilità di personalizzarlo. Chignon basso con riga precisa al centro per la madrina Mastronardi (curato da Roberto D'Antonio, ambassador per Dyson), bun spettinato per la modella Elsa Hosk, tiratissimo per Candice Swanepoel, in versione ballerina per Bar Rafaeli, tiratissimo e basso con riga laterale per Tina Kunakey (curato da Cotril), messy bun ravvivato dalla frangia per Annabelle Belmondo, chignon basso con qualche ciuffo libero per Penelope Cruz, ma il più originale è stato quello di Catherine Deneuve, con ciuffo laterale e banana sul retro, firmato dal brand Kérastase.

Sfilano anche i capelli lunghi, ultra lisci oppure con onde morbide, a dare il via è la modella Barbara Palvin con capelli pettinati in morbide onde retrò, a completare l'hair styling un fiocco rosa sulla testa che solo lei può concedersi; beach waves anche per Kat Graham e Sara Sampaio. Onde a effetto bagnato e texturizzato, molto sexy, per Juliette Binoche; effetto wet anche per la bella Scarlett.

Sul red carpet sono stati intercettati anche capelli lunghi ultra sleek, lavorati in diversi modi: con riga laterale per Sveva Alviti, Valentina Lodovini , Laura Dern e Camille Rowe; legati con una coda altissima per Veronica Ferraro, lisci con la fonte scoperta e la riga in mezzo per Giulia De Lellis (curato da Dyson).

Pochi i capelli corti, li hanno scelti Kristen Stewart, ormai è la sua “hair signature”, con riga laterale, ciuffo e sottili treccine laterali; Stefania Rocca, morbidi con frangia laterale, mentre Elena Cucci opta per un corto effetto wet molto tirato che lascia la fronte scoperta.