Stiglitz: «Incompetenza del Governo nella gestione dei fondi Pnrr, rischio recessione»

12:59 Maltempo, Ciriani: su commissario vedremo, importante è spendere soldi presto e bene

I fondi del Pnrr non saranno utilizzati per l’emergenza in Emilia-Romagna. «Sono cose diverse», ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a margine dell’evento “Stati, autonomie e Pnrr” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento. «Il Pnrr ha destinazioni vincolate ma ci sono altre risorse che possono arrivare per le popolazioni colpite» dall’alluvione, ha aggiunto Ciriani. «Farei cose separate. Da una parte il Pnrr e dall'altra far ripartire l'Emilia-Romagna. Sono questioni importanti ma che terrei separate», ha precisato il ministro.

Sull’alluvione in Emilia-Romagna e aree limitrofe «l’unico decreto è quello approvato dal governo di cui faccio parte e che ha trovato 2 miliardi. Tutti gli altri sono testi che circolano ma non hanno dignità politica». Così Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, durante l’evento “Stati, autonomie e Pnrr” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, aggiungendo di trovare «poco edificante che mentre ancora spaliamo si faccia il totonomine sul commissario, io non partecipo. Mi interessa che i soldi arrivino alla popolazione e che i soldi siano spesi presto e bene». Se il commissario sarà «Stefano Bonaccini (presidente dell’Emilia-Romagna, ndr), se non sarà lui, se sarà un tecnico… vedremo più avanti. Per rispetto alle popolazioni, diremo chi sarà il commissario quando avremo nome», ha concluso Ciriani.