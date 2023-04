Festival dell’Economia di Trento, alle 12 la presentazione a Milano e in diretta online

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’edizione numero 18 del Festival dell’Economia di Trento sarà svelata in una presentazione per la stampa che avrà luogo a Milano lunedì 3 aprile alle ore 12.00, presso l'Auditorium del MUDEC-Museo delle Culture (e in diretta sul sito del Sole 24 Ore): interverranno il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone, l'Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero, il Presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola, il Direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, l'Assessora del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli e la Prorettrice Vicaria dell'Università degli studi di Trento Paola Iamiceli.

