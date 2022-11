Festival dell’economia di Trento 2023: «Le sfide di un mondo nuovo». La presentazione

New entry nel Comitato scientifico

Inoltre, un cambio nel Comitato scientifico della manifestazione presieduto dal direttore del Sole 24 Ore Tamburini. Al posto di Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica all'Università di Trento, arriva Ericka Costa, professoressa associata di Economia aziendale del Dipartimento di Economia e management dell'Università di Trento, che si affianca al collega dell'ateneo trentino Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica, e alla storica dell'economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all'Università di Torino.

Confermato l'Advisory Board del Festival dell'Economia di Trento, composto dal direttore Tamburini e da Lucia Annunziata, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini, Giulio Sapelli, e Giulio Tremonti.

I numeri 2022

L'edizione 2022 del Festival dell'Economia di Trento, che ha visto per la prima volta il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento, ha animato la città per quattro giorni con oltre 600 relatori (tra cui 10 Ministri e 7 Premi Nobel, oltre 30 manager e imprenditori, 75 relatori del mondo accademico) in 228 eventi in programma tra Festival, “Fuori Festival” (novità 2022), “Economie dei Territori”, “Incontri con l'autore” e le dirette-evento di Radio 24.

Di questi eventi sono stati 66 quelli trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma online dedicata, che nei giorni della manifestazione ha registrato oltre 100mila utenti attivi che hanno seguito gli eventi in streaming e on demand e oltre cinque milioni di utenti social raggiunti. Successo di pubblico in presenza con code per l'ingresso nelle sale e il tutto esaurito delle strutture ricettive di Trento, come dichiarato dall'Apt a ridosso della chiusura della kermesse. Tra il pubblico, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino e una grande partecipazione di giovani, molti studenti universitari, ma anche di istituti di scuola secondaria superiore.