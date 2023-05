Giorgetti: “Crescita Pil Italia fino a 1,4% anche se Germania in recessione”

18:39 Barachini, per le agenzie stampa un garante contro le fake news

No “a finanziamenti a pioggia”, ma “risorse per aiutare le aziende a stare sul mercato perché abbiano la capacità di investire per innovare”: è la ricetta, in generale per l’editoria, che il sottosegretario con delega all’editoria Alberto Barachini spiega intervenendo al festival dell’Economia di Trento. Barachini accenna al “riaggiornamento dei criteri di assegnazione dei servizi e quindi dei contratti, in cantiere, con le agenzie di stampa, “fonti strategiche, per tante ricadute”, e spiega: “Oggi il dipartimento editoria contrattualizza 11 agenzie di stampa parcellizzando forse in maniera significativa, forse troppo significativa, le risorse”, per questo si lavora per le agenzie di stampa “alla creazione di due elenchi, uno di interesse nazionale, uno di interesse verticale, proprio per rafforzare la capacità anche di una fonte primaria, quindi delle agenzie, di stare sul territorio”.

“Ci stiamo regolando in base a criteri che prevedano un numero minimo di giornalisti per coprire le Regioni - aggiunge Barachini - un numero di contratti regolari superiori alla media dei contratti collettivi, la presenza nelle redazioni di un garante per l’informazione contro la disinformazione e le fake news”. “L’informazione a volte è eterea, difficile da certificare - osserva il sottosegretario all’editoria - servono parametri di corretta informazione, sobria, reputazionale, internazionale, anche spingendo queste realtà ad essere diverse, perchè se c’è un futuro nell’informazione è nell’essere diversi”.