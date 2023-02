Festival dell’economia di Trento sempre più internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il successo della tappa di Lugano - testimoniato dalla sala affollata dell’Università della Svizzera italiana, da più di tremila collegati in streaming e da oltre 3.500 visualizzazioni su Linkedin e Facebook - gli appuntamenti esteri del Festival dell’economia di Trento 2023 faranno ora tappa a San Francisco, sabato 25 febbraio.

Si tratta del secondo degli appuntamenti internazionali, chiamati Road to Trento 2023, ideati per tracciare un percorso di avvicinamento alla manifestazione trentina e farla vivere tutto l’anno, amplificandone la dimensione internazionale, in partnership con le ambasciate italiane nel mondo e con il supporto di Enel.

Se il seminario in Svizzera a inizio mese era focalizzato sulla transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica, il tema dell’evento statunitense è «Innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica». Il convegno, realizzato grazie alla fondamentale partnership con l’Ambasciata d’Italia a Washington, si terrà presso Innovit, l’Italian Innovation & Culture Hub di San Francisco e sarà aperto dagli interventi dell’Ambasciatrice Mariangela Zappia e dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. A seguire, introdotti dal Console generale a San Francisco Sergio Strozzi, interverranno l’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d’Asero e il direttore di Innovit, Alberto Acito. Nei panel si confronteranno Sean Randolph (direttore Bay Area Council Economic Institute), Keith Strier (Vp NVidia e membro della Commissione Usa sull’intelligenza artificiale), Giulia Baccarin ( Ceo di Mipu Società Benefit), Assia Grazioli Venier (partner fondatrice di Muse Capital), Alessandro Ratti (direttore della divisione di Ingegneria elettronica dell’acceleratore Slac della Stanford University), Alberto Sangiovanni Vincentelli (pioniere pluripremiato dell’It e docente a Berkeley) e Gionata Tedeschi (direttore generale Innovazione e Sostenibilità del Gruppo 24 Ore).

I prossimi appuntamenti sono in programma, sempre grazie alla collaborazione con le ambasciate, il 15 marzo ad Abu Dhabi, sul tema «Italia ed Emirati arabi uniti verso la Cop28 di Dubai», e il 29 marzo a Johannesburg, su «Cooperazione scientifica e sviluppo» e le relazioni tra il nostro Paese e il Sudafrica. Il testimone passerà poi al Festival di Trento, in programma dal 25 al 28 maggio.