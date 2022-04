Festival dell’Economia di Trento con Sky, Ft, El Economista

Ascolta la versione audio dell'articolo

La macchina organizzativa del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 2 al 5 giugno prossimi nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 Ore, è ormai avviata a pieno regime. Martedì scorso, a Milano, è stato presentato il programma (dal titolo «Dopo la Pandemia, tra Ordine e Disordine»), che prevede oltre 200 eventi durante i quali 250 relatori tra premi Nobel, economisti, politici e imprenditori si confronteranno tra loro e con il pubblico sui profondi cambiamenti dell’economia mondiale a seguito dei due drammatici eventi che stiamo vivendo, il Covid e la guerra tra Russia e Ucraina.

Il parterre dei relatori conta nove premi Nobel, oltre 75 rappresentanti del mondo accademico, 20 economisti, 36 profili internazionali, più di 30 tra manager e imprenditori e dieci ministri. Ma anche la scuderia dei partner di questa XVII edizione presenta numeri da record e adesioni di grande rilievo, che confermano il riconoscimento, su scala anche internazionale, dell’importanza di questo Festival e del lavoro fatto dagli organizzatori.

Per quanto riguarda le media partnership, si consolida innanzitutto la collaborazione tra il Sole e Sky Tg 24, che trasmetterà in diretta da uno studio allestito in piazza Cesare Battisti. Nella stessa piazza sarà presente anche Radio 24, dando vita così a un vero media center a cielo aperto. Il rilievo internazionale dell’evento è poi testimoniato dalle collaborazioni con due tra i più prestigiosi publisher economici internazionali: Financial Times ed ElEconomista.es. Una doppia partnership che testimonia la qualità del nuovo format del Festival, che vede riunire nel capoluogo trentino il gotha del mondo economico finanziario, accademico, politico e istituzionale. Le due testate, oltre a coprire l’evento, parteciperanno con i loro giornalisti alla moderazione di alcuni degli incontri in programma. Completa il quadro la media partnership di Rai Radio 1 e Rai Radio 3, che trasmetteranno in diretta da Trento durante le giornate della manifestazione.

Una trentina, inoltre, i business partner che hanno scelto di sostenere la prima edizione del Festival targata Gruppo 24 Ore: con oltre 27 realtà che hanno già aderito, e altre in arrivo, si tratta di un numero record nella storia della manifestazione. Quattro i Top partner del Festival, presenti a Trento con alcuni dei propri manager: Banca Intesa, con il presidente Gian Maria Gros-Pietro; Capgemini, con l’amministratore delegato Andrea Falleni; Confcooperative, con il presidente Maurizio Gardini; Enel, con l’amministratore delegato Francesco Starace. Tre i Main partner: per Ferrovie dello Stato parteciperà l’amministratore delegato Luigi Ferraris; per Itas Mutua il presidente Giuseppe Consoli; per Simest il presidente Pasquale Salzano. Sette sono invece gli Official partner: Abi, con il presidente Antonio Patuelli; Autostrada del Brennero, con l’amministratore delegato Diego Cattoni; Conai, con la responsabile Centro studi per l’economia circolare, Simona Fontana; Rina, con l’amministratore delegato Ugo Salerno; Telepass, con il presidente Ezio Bassi; Tim, con l’amministratore delegato Pietro Labriola; Terna. Tra gli altri manager e imprenditori presenti a Trento, ci saranno Antonio D’Amato, presidente della Fondazione Mezzogiorno; Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia; Giuseppe Virgone, amministratore unico di PagoPA SpA; Dario Tosetti, presidente e amministratore delegato di Tosetti Value; Enzo Salza presidente di Tinexta. Si tratta delle realtà Supporter della manifestazione, a cui si aggiungono Cooperativa Auxilium, Doppelmayr, Grant Thornton e Hydro Dolomiti Energia.

Un’altra novità importante dell’edizione 2022 è la collaborazione con La Glass House dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. A Trento sarà presente il direttore generale Marcello Minenna e inoltre l’Agenzia allestirà in Piazza Fiera una tappa itinerante del suo progetto “Casa dell’Anticontraffazione”, con cui mette in vetrina il mercato del falso: prodotti contraffatti, che violano la normativa sul made in Italy e per i quali è stata inibita l’immissione in commercio. L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Agenzia a tutela delle eccellenze italiane, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico il fenomeno criminale dei falsi, i suoi ingenti danni all’economia italiana e le sue conseguenze sua salute e ambiente, determinate dalla scarsa qualità dei materiali e da processi produttivi a basso costo.