Festival Economia, Phelps: «L’individualismo è un valore moderno, non va confuso con egoismo»

11:28 Yemen: Karman, occidente non venda armi a chi fa massacri

«Le primavere arabe hanno raggiunto grandi risultati, abbattendo 11 dittatori nel giro di pochissimi anni. Ma la rivoluzione non è finita. Ci sono ancora troppe forze controrivoluzionarie che possono contare sull’appoggio di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi. Sia chiaro che chi è abituato ogni giorno a sacrificarsi per la libertà non si aspetta un intervento militare del mondo occidentale. Non c’è però alcun dubbio che è davvero frustrante vedere come le democrazie fanno alleanze con i dittatori. La nostra è una sola: nessun accordo con chi uccide tutti i giorni gli yemeniti, chiediamo che non si venda armi a chi è colpevole di questo massacro». Lo ha detto Tawakkul Karman, Premio Nobel per la pace e fondatrice della Tawakkol Karman International Foundation, dialogando con Maria Latella su “La non violenza come arma per risolvere i conflitti” nell’ambito del Festival dell’economia di Trento.