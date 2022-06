Criptovalute, Savona: «Serve nuova Bretton Woods». Bonetti: «Bando da 50 milioni per madri lavoratrici»

11:38 Petrolio: Scaroni, embargo Ue? «Tanto rumore per nulla»

«Quando ho letto i provvedimenti dell’Ue, ho detto, in senso positivo, “tanto rumore per nulla”. Se avessero chiesto a me, tre mesi fa, cos’è il provvedimento che l’Unione europea può fare nel mondo degli idrocarburi, avrei detto: può sul fronte del petrolio stopparlo via mare, ma non certo può fermare quello via oleodotto, perchè cosa fa l’Ungheria che non ha l’accesso al mare? Lo fa arrivare via camion? E per il gas, i Paesi dell’Europa centrale non possono fare a meno del gas russo. Quindi provvedimenti zero. Si è parlato per due-tre mesi facendo chiacchiere, sicuramente a buon fine, e si è arrivati a una scelta logica». Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, ed ex ceo di Enel ed Eni, a margine di un incontro al Festival dell’Economia di Trento.