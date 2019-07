Festival di Locarno 2019, tra nomi importanti e talenti da scoprire Ecco il cartellone della kermesse cinematografica svizzera, arrivata quest'anno alla 72esima edizione di Andrea Chimento

2' di lettura

Si alza il sipario sul cartellone del Festival di Locarno 2019, prestigiosa kermesse cinematografica svizzera giunta quest'anno alla 72esima edizione.

In programma dal 7 al 17 agosto, sarà la prima edizione diretta dalla francese Lili Hinstin, che succede a Carlo Chatrian, nominato nuovo direttore del Festival di Berlino: non sarà questa l'unica novità di rilievo della manifestazione, che rimane comunque fedele al suo spirito di festival di scoperta, dedicato in particolare alla ricerca di nuovi talenti e all'esplorazione delle principali tendenze del cinema contemporaneo.

Il nome più importante in cartellone è quello di Quentin Tarantino con il suo «C'era una volta a… Hollywood», film già presentato in concorso al Festival di Cannes e che uscirà nelle nostre sale a metà settembre.

In apertura della kermesse troviamo «Magari», opera prima della regista e produttrice italiana Ginevra Elkann, film italo-francese che ripercorre l'infanzia di tre fratelli figli di genitori divorziati, all'inizio degli anni Novanta: nel cast spiccano nomi importanti come Alba Rohrwacher e Riccardo Scamarcio.

Come film di chiusura, invece, l'opera di un autore molto esperto come il giapponese Kiyoshi Kurosawa, «To the Ends of the Earth».