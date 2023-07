Festival of Speed, le dieci novità Goodwood 2023

La 30esima edizione è stata memorabile per il mix di auto sia da strada che da competizione, oltre ad una serie di grandi debutti, ma ha dovuto fare i conti col clima britannico che ha fermato l’evento per un giorno.Ecco le 10 vetture che hanno nobilitato con la loro presenza una rassegna che rappresenta il vero Festival dell'automobile mondiale, oltre che l'interpretazione moderna di come un expo di nuovi modelli sia in grado di attirare il grande pubblico.