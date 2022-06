Festival of Speed di Goodwood 2022: una magica notte di mezzo estate

Debutta a Goodwood la nuova MC20 Cielo

Maserati ritorna al Goodwood Festival of Speed e lo fa con due importanti novità svelate di recente: il suv Grecale e la MC20 Cielo, la versione spider della supercar alimentata dal motore V6 Nettuno. Accanto ai modelli della casa modenese a Goodwood c’era anche David Beckham, Global Brand Ambassador di Maserati che si è presentato a bordo di una Grecale in versione Trofeo. Con la partnership che è iniziata nel 2021, Maserati e Beckham sono animati dalla stessa passione e per le innovazioni tecnologiche che per il design made in Italy delle Maserati.

Grecale e MC20 le sorelline made in Maserati

Se della Grecale si sa ormai tutto per la Cielo, la versione spyder della MC20 da debuttato in pubblico per la prima volta proprio a Goodwood. Lanciata a maggio, la Maserati MC20 Cielo pesa solo 65 kg più della coupé e presenta un innovativo tetto retrattile in vetro. Il pannello elettrocromato in aggiunta può passare da trasparente a opaco col tocco di un tasto sulla consolle. Il tetto è a prova di isolamento in soli 12 secondi si apertura e si chiude. Entrambi i modelli sono dotati del V6 Nettuno con un'accelerazione e una velocità di punta mozzafiato.

Porsche 963 pronto a debuttare alla Le Mans 2023

Altro debutto eccellente a Goodwood la Porsche 963. Dal 2023, due dei prototipi ibridi LMDh saranno schierati sia nel World Endurance Championship che nell’IMSA SportsCar Championship. Ricordiamo che Porsche aveva lasciato la categoria LMP1 nel 2017 per dedicarsi alla Formula E. All’epoca Porsche correva con la 919 che montava un V4 di 2.000 cc. Ciò che nella categoria Hypercar sarà un'altra motorizzazione, visto che si tratta di un V8. Il design delle vettura è da urlo con una vista dall’alto che la rende più che mai attraente.

La supercar da incanto di Mercedes: la AMG One

Mercedes ha, invece, ha incantato Goodwood con la AMG One e le sue scenografiche ali, ma anche per i 1.063 cv di potenza massima che come si può immaginare sono in grado garantire delle prestazioni impressionanti: da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi, da 0-200 kmh in 7 secondi e da 0-300 kmh in 15,6 secondi, con una velocità massima di 352 kmh. Una vera Formula 1 su strada, insomma, che è destinata a pochi e ma sicuramente fortunati acquirenti. Al punto che i 275 esemplari previsti sono stati tutti già venduti nonostante il prezzo di 2,2 milioni di euro.

Ferrari festeggia a Goodwood i suoi primi 75 anni

La Ferrari oltre a festeggiare a Goodwood i 75 anni della sua straordinaria storia ha anche portato la Monza SP2 al suo padiglione a Goodwood, così come la 599XX Evo e la FXX-K Evo, due gioielli riservati al motorsport facenti parte del programma Corse Clienti XX. La competizione, monomarca e monomodello, è concepita per i clienti, i quali di soliti beneficiano di soluzioni arrive-and-drive. In altre parole, non ci si deve preoccupare della manutenzione o delle configurazioni: basta presentarsi in pista e correre. L'adrenalina è davvero assicurata.