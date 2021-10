Festival della Scienza, appuntamento a Genova dal 21 ottobre con 212 eventi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un cartellone di 212 eventi, di cui 90 in streaming, articolati in 131 incontri, 42 laboratori, 17 mostre, 8 spettacoli e 13 eventi speciali: sono i numeri dell'edizione 2021 del Festival della Scienza di Genova, che dal 21 ottobre torna in presenza, ma non solo, con ospiti di primo piano, come il Nobel per la Fisica Samuel Ting. Ricco anche il programma online dedicato alle scuole con 59 eventi tra digilab, digitalk e digitour. La presenza di più di 350 scienziati , oltre 350 animatori e 81 studenti coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro e un Paese ospite, il Regno Unito. Sono questi i numeri del Festival della Scienza, giunto alla 19/a edizione, che fino al primo novembre porterà a Genova l'eccellenza scientifica internazionale.

Parola chiave “Mappe”

L'edizione ha come parola chiave “Mappe” e che torna totalmente in presenza. «Torniamo ad occupare la città e gli spazi - ha detto il presidente del Festival Marco Pallavicini - mantenendo però una forte capacità di stare online, frutto dell'esperienza 2020, e poi torniamo in parte con le scuole. Abbiamo grandi eventi, collegati alla parola chiave di quest'anno e all'idea che la scienza possa guidarci in questo mondo un po' complicato».

Il programma

Una scommessa, quindi, quella del ritorno in presenza che ha portato ad elaborare in programma da tarare secondo la situazione. Grande attenzione alle scuole, che avranno un programma molto ampio tra la presenza e il programma online, fino al 12 novembre. «È un momento importante - ha ricordato l'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo - che proseguirà con il salone “Orientamenti”. Bisogna che i giovani si appassionino alle materie scientifiche e tecniche e questo evento può servire per far accendere qualche passione in più». Un segnale importante anche per la città, come ha ricordato il sindaco di Genova Marco Bucci. «Un evento che è di esempio per le altre città italiane - ha detto - per fare sì che i giovani si avvicinino alle sfide scientifiche e di apprendimento del futuro».