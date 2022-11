Festival di Trento 2023 Il Manifesto per il futuro, filo rosso per l’economia

Il format

Anche nel 2023 il Festival sarà un evento diffuso, che guarda alla città di Trento come una rete dove si intrecciano opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie, con un palinsesto dinamico ricco di talk, interviste, eventi, keynote speech, accanto ad una agenda costruita su misura per giovani e famiglie. Il “FuoriFestival” caratterizzerà in maniera importante anche l’edizione 2023 con contenuti speciali, culturali, didattici e di intrattenimento. “Economie dei Territori” rappresenterà lo spazio di discussione per dare voce alle imprese e alle istituzioni, accanto a “Incontri con l’autore” e alle dirette-evento di Radio 24, che hanno fatto il pieno di pubblico durante l’edizione del 2022.

Tra le novità del 2023 c’è il cambio di data, che permette di giocare d’anticipo rispetto all’ultimo week end di maggio. Inoltre obiettivo del Festival sarà aumentare, in particolare per gli appuntamenti di intrattenimento inseriti nel calendario del “FuoriFestival”, l’utilizzo di piazze e spazi all’aperto della città per garantire una maggiore affluenza di pubblico.