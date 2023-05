Pnrr, Gentiloni: Il problema non è denunciare ritardi, ma evitare di produrli. Terza rata? Arriverà

16:02 Marcegaglia, ”sarebbe errore che politica influenzasse totalmente scelte economia”

“Avere quasi tutti materiali e componenti cinesi è stato un errore oltre che per un fattore geopolitico anche dal punto di vista del risk management per un imprenditore. Quindi probabilmente siamo andati troppo oltre; ora l’importante è che in questo scenario, dove pare prevalere la geopolitica, i temi della sicurezza nazionale e quindi del ruolo dello Stato nell’economia, non si faccia l’errore opposto: non ci si metta cioè in una situazione in cui le scelte economiche contano poco perché contano solo quelle politiche”. Così Emma Marcegaglia, past president di Confindustria e presidente e ad dell’omonimo gruppo nel corso del suo intervento al Festival dell’Economia di Trento.

“È vero che la globalizzazione ha creato alcune diseguaglianze ma non dimentichiamo che ha anche portato fuori dalla povertà milioni di persone nel resto del mondo. Oggi va molto di moda parlare di reshoring, di protezione, sicurezza e ruolo dello Stato nell’economia e la mia opinione è che serve rivedere il nostro modo di agire senza fare l’errore di chiuderci e far sì che le scelte economiche siano totalmente influenzate dalla politica, che non porterà cose buone”, ribadisce.