Festival di Trento, eccellenza e merito anche al femminile

L’eccellenza e il merito parlano anche al femminile al Festival dell’Economia. Tante donne leader in economia, politica, università, ricerca, istituzioni e cultura saranno protagoniste a Trento dal 25 al 28 maggio nella la 18esima edizione del Festival dell'Economia intitolata «Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo» che vede per il secondo anno il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento.

Nel parterre di relatori del Festival una numerosa e qualificata presenza femminile renderà concreto l'impegno per una maggiore diversità al Festival, annunciato alla fine della scorsa edizione dal Gruppo 24 ORE.

Dal Premio Nobel Tawakkul Karman a Samantha Cristoforetti, da Giorgia Meloni ed Elly Schlein, da Emma Marcegaglia a Paola Severino, da Diana Bracco a Giovanna Melandri, da Noemi a Miriam Leone e a tantissime altre, il Festival dell'Economia offrirà la possibilità di ascoltare le protagoniste di settori diversi. Oltre agli interventi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (26 maggio), della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein (25 maggio) e delle Ministre Marina Elvira Calderone (Lavoro e politiche sociali), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali), Alessandra Locatelli (Disabilità), Daniela Santanchè (Turismo), sono numerosi i panel in cui interverranno donne giunte ai vertici di aziende e istituzioni. Tra le rappresentanti delle Istituzioni nazionali e internazionali da segnalare l’avvocato Paola Severino, Gelsomina Vigliotti, vicepresidente BEI – Banca Europea per gli Investimenti e presidente FEI- Fondo Europeo per gli investimenti; la neo vicesegretario generale Ocse - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Fabrizia Lapecorella; la vicepresidente della Corte costituzionale Daria de Pretis; e la direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini. Dal mondo accademicoMaria Savona, Daria Taglioni, Maria Demertzis, Marina Brogi, Marta Dassù, Veronica De Romanis, Donatella Sciuto, Paola Iamiceli e Paola Venuti. Le manager e imprenditrici saranno rappresentate da Diana Bracco, Roberta Cocco, Giovanna Della Posta, Regina Corradini d'Arienzo, Simonetta Di Pippo, Emma Marcegaglia, Katia Riva, Claudia Parzani oltre alla ceo del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero.