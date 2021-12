Festività e vacanze, sanzioni anche penali se gli ex litigano sui figli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Sono divorziato e padre di un bambino affidato in via condivisa a me e alla madre con residenza abituale presso di lei. Purtroppo con l’avvicinarsi delle ferie, ora natalizie ma accade anche per le estive, la mia ex è solita opporsi a tutte le mie scelte per esempio sulle località in cui vorrei portarlo o sui giorni da passare insieme. Così facendo non solo crea tensioni ma credo violi anche le condizioni stabilite in sentenza. Vorrei sapere quali sono i miei diritti e chi decide dove, con chi andrà il piccolo e per quanto tempo.

Risposta. Le pause dal lavoro, momenti preziosi da trascorrere con la prole specie dopo la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza, si trasformano spesso in motivo di contrasto per le coppie divise che, nonostante gli accordi e i calendari predeterminati dal giudice, finiscono frequentemente per scontrarsi sulle concrete modalità organizzative delle vacanze. Così, l’idea di uno dei genitori di portare il figlio all’estero o trascorrerci qualche giorno in più del previsto, accende aspri litigi.

Soluzioni, però, ce ne sono. Intanto, bisogna distinguere i casi in cui madre e padre abbiano chiuso il rapporto consensualmente da quelli in cui siano ricorsi a battaglie legali. Nella prima ipotesi, gli scenari sono due: le regole da rispettare nei periodi feriali sono talmente dettagliate da non lasciar spazio a discussioni o volutamente generiche per conciliare ritmi di lavoro imprevisti ed esigenze pratiche. Situazioni ambedue governabili, al più con la mediazione di un avvocato, che di rado finiscono in tribunale. Più complessa è la circostanza in cui la coppia sia reduce da una divisione turbolenta che non fa ben sperare. Non solo.

Mentre sul versante delle visite, il giudice – riconosciuto il condiviso che è la regola ordinaria – garantirà una frequentazione paritaria del figlio, non intesa però come una matematica e simmetrica spartizione dei tempi, riguardo le vacanze segue di prassi una linea più flessibile orientata ad un criterio rotatorio. E, non essendovi un limite massimo o minimo di tempo da passare insieme per le feste, lo individua in almeno 15 giorni consecutivi o frazionati. Tempi ridotti per neonati o bimbi in tenerissima età. Si punta, in sintesi, sulla collaborazione tra i genitori nel percorso di crescita della prole come vuole il principio cardine del condiviso prescelto appunto come regime generale di affidamento a garanzia del diritto dei minori di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori e svilupparsi nel modo più sereno possibile.

Di conseguenza, qualora uno dei due violi il dovere di reciproco sostegno nel prendersene cura, il suo comportamento – indice di inidoneità a comprenderne e soddisfarne le esigenze affettive – potrà sfociare, nelle situazioni più gravi, in una revoca del condiviso in favore dell’esclusivo o del super esclusivo. Ma a prescindere da esiti estremi, a boicottare le vacanze dei piccoli con l’altro genitore o ad osteggiarne il consolidarsi del legame emotivo, si rischiano ripercussioni civili e penali. Civili, per aver leso il diritto dei minori alla bigenitorialità e l’impegno a cooperare a loro tutela. Penali, nei termini chiariti più avanti, per inosservanza del provvedimento del giudice che integra il reato punito dall’articolo 388 del Codice penale.