Feudi di San Gregorio adotta la sostenibilità «certificata» B Corp

Oggi l’azienda irpina ha quarant’anni: Feudi San Gregorio viene fondata nel 1986 per iniziativa di due rami della stessa famiglia: Capaldo ed Ercolino. Allora la società possedeva 30 ettari di terreno e produceva 100mila bottiglie.Oggi Feudi produce circa 3 milioni di bottiglie lavorando su 300 ettari di vigneto articolati in oltre 800 particelle. È la prima azienda vinicola del Sud Italia, con oltre 30 milioni di fatturato e un export che copre oltre 50 Paesi nel mondo. il 74% della produzione è venduto in Italia. Ma adesso si punta dritto all’estero: dopo l’apertura di una sede in Germania ce ne è in programma una negli Usa. Feudi è parte di un gruppo più ampio di cantine (di cui fanno parte Campo alle Comete a Bolgheri; Basilisco, cantina biologica nel Vulture; DUBL, la linea di spumanti metodo classico da varietà autoctone campane) accumunate dai medesimi valori: produrre vini di eccellente qualità nel rispetto del territorio di appartenenza e sotto il family brand Tenute Capaldo.

Antonio è il figlio del fondatore, Pellegrino, professore a La Sapienza e banchiere. Anche Antonio dopo una esperienza di dieci anni nel mondo della finanza, come consulente di grandi imprese come Lazard e McKinsey, dal 2009 ritorna in Irpinia e decide di occuparsi esclusivamente di Feudi. «Siamo cresciuti velocemente – ricorda Antonio – sin dall’inizio ci ha guidato la scelta di privilegiare la qualità. A questo scopo ci siamo rivolti da subito a un agronomo esperto come Pierpaolo Sirca. E abbiamo reso la confezione del vino un prodotto di design e di valore, grazie alla collaborazione con Massimo Vignelli.

Ora l’azienda irpina ha pronto un piano di investimenti da 25 milioni. Buona parte andrà al vigneto: saranno piantati 100 ettari a vigna tra l’Irpinia e Bolgheri. Circa 5 milioni saranno destinati all’ampliamento della cantina, allo scopo di fare spazio allo spumante DUBLE che in cinque anni sarà prodotto in quantità più che raddoppiata (da 150mila a 350mila bottiglie). Tre milioni saranno dedicati a incrementare l’attività complementare di enoturismo, ancora in energie alternative e una quota andrà all’arte e alla Fondazione San Gennaro, quella che gestisce le Catacombe di Napoli. «Nei prossimi anni – continua Capaldo – punteremo a rafforzarci ulteriormente, creando interdipendenze sempre più forti con i nostri fornitori e i nostri clienti. In particolare, presenteremo una nuova iniziativa a sostegno della Fondazione San Gennaro, lavoreremo sul recupero energetico di tutti gli scarti di lavorazione e renderemo l’orto del nostro ristorante Marennà un luogo centrale nella nostra accoglienza per tutte le famiglie. Nel periodo di Natale, inoltre, grazie anche alla collaborazione con la GDO, renderemo partecipi i consumatori del nostro percorso di sostenibilità, proponendo confezioni in carta, invece che in legno, sulle quali racconteremo le nostre idee e azioni».