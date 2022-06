Feudi di San Gregorio ottiene la certificazione B Corp

La certificazione B Corp è l'ultimo step di un percorso avviato da anni da Feudi di San Gregorio che segue la trasformazione in società Benefit (maggio 2021), la certificazione Equalitas (agosto 2021) e la recente adesione a Co2alizione Italia (maggio 2022), dove oltre 60 aziende italiane hanno deciso di impegnarsi per la neutralità climatica, inserita come obiettivo nel proprio Statuto. Feudi di San Gregorio, fondata nel 1986, da oltre trent'anni valorizza i vitigni autoctoni della tradizione campana come il Greco, il Fiano e l'Aglianico, applicando ricerca e studio a un territorio vocato come l'Irpinia. Feudi (con un fatturato di 30 milioni di euro ed export in 50 paesi) lavora oggi su 300 ettari di vigneto articolati in oltre 800 particelle - differenti l'una dall'altra per altitudine, esposizioni e pendenze - che la cantina ha studiato singolarmente per valorizzare la bio-diversità del territorio.