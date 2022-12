FGF Industry cresce e anticipa la presentazione delle collezioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Il 2022 è andato bene. Siamo riusciti a incrementare il fatturato del 20% raggiungendo gli 85 milioni di euro. Una crescita che non è da sottovalutare soprattutto visti i tempi, dalla pandemia alla guerra. Evidentemente ci hanno premiato le politiche che abbiamo messo in campo per rispondere all’emergenza, come lo spostamento di 120 giorni dei pagamenti per i nostri clienti durante la pandemia e il fatto di aver rischiato continuando a produrre». Il designer-imprenditore, Enzo Fusco, presidente di FGF Industry - azienda dell’industria della moda presente con i brand Blauer Usa, Nylolite B-Plus, Ten C, Bpd e Prince Tees che ha fondato nel 1998 e che guida con la famiglia - è ottimista anche sul futuro.

«Le prospettive sono buone - continua Fusco -: prevediamo di avere un ulteriore incremento dal 10 al 15% per il 2023. Anche i nostri negozi stanno vendendo molto bene così come Ten C, nuovo brand del lusso. Tutto fa pensare bene e ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto e della serietà dell’azienda. I fatturati sono importanti, ma io ho sempre guardato più i margini e i nostri bilanci sono sempre in attivo tanto che possiamo reinvestire l’80% dell’utile lavorando con tranquillità».

La ricerca è il fulcro dello sviluppo dell’azienda che ha un know-how specifico negli ambiti sportswear e outerwear con l’impiego di tessuti innovativi e duraturi, tagli contemporanei e confortevoli tenendo sempre presente l’impegno verso la sostenibilità con capi in tessuto riciclabile derivante da bottiglie di plastica, imbottiture ecologiche o realizzate con piume riciclate, giubbini che si auto riscaldano grazie a una batteria ricaricabile.

Green è anche la collezione Blauer Usa per il prossimo inverno: dalla linea di piumini e gilet con imbottiture ecologiche Sorona e Repreve ai classici reversibili e agli innovativi capi tecnici con cuciture termosaldate Thermofix, rivisitati con interno in ecofur, passando per le pellicce sintetiche abbinate a tessuti tecnici come il nylon trapuntato e imbottito per la donna per la quale sono stati pensati, novità della stagione, i capi 2 in 1: cappotti con interno in eco piuma rimovibile. Le maglie sono realizzate in filati moulinè, bouclè, lane riciclate e tinto capo proposte in differenti punti e finezze.

A completare la proposta di FGF Industry arriva la capsule no gender B.Tactical che si ispira alle divise della polizia e dell’esercito americano. «Un prodotto più alto per cliente un po’ più esclusivo» spiega l’imprenditore.