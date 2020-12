FI-Pdl/Via dell'Umiltà “casa” del partito di Berlusconi per 20 anni

A due passi dalla Fontana di Trevi, a via dell'Umiltà 36, Forza Italia ha avuto per 20 anni la sua sede nella Capitale. Fu inaugurata il 15 dicembre 1993. La sede ha una posizione strategica: a metà strada tra i palazzi del potere (in primis Palazzo Chigi, sede del Governo) e Palazzo Grazioli, a lungo residenza romana di Berlusconi. Il partito del Cavaliere, attivo come Forza Italia tra il gennaio 1994 e il marzo 2009, ha preso poi il nome di Popolo della Libertà, ed è tornato a chiamarsi come la formazione originaria alla fine del 2013.