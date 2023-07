Forza Italia dopo Berlusconi: Tajani segretario fino al congresso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale “pro tempore” di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che l’ha eletto all’unanimità. Sarà il leader di FI fino al prossimo Congresso, che Tajani ha detto di voler convocare «prima delle elezioni europee». Il voto è avvenuto per alzata di mano. «Alle prossime europee Forza Italia deve guardare al grande partito dell’astensione. Vogliamo essere il centro, la pietra angolare del sistema politico italiano, e vogliamo essere il centro del centrodestra», ha detto il nuovo segretario, che ha concluso il suo primo discorso nella nuova carica tra le lacrime.

Nuovo segretario nazionale

«Non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede lo parola “presidente” con la parola “segretario nazionale” perché per noi c’è un solo presidente» ha proposto il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, durante il Consiglio nazionale del partito in corso a Roma. Messa ai voti per alzata di mano, la proposta è stata approvata all’unanimità come ha riferito in sala la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli.

Il fedelissimo di Berlusconi

Tajani, romano (ma tifosissimo della Juventus), 70 anni il prossimo 4 agoso, per anni giornalista a “Il Giornale”, all'inizio della carriera politica di Berlusconi fu suo portavoce, successivamente anche a palazzo Chigi, ma già nel luglio 1994 viene eletto a Strasburgo, scranno che lascerà solo nella fase di commissario europeo, prima ai Trasporti (2008-2010), poi all'Industria (2010-2014) con una parentesi di politica nazionale con la candidatura a sindaco di Roma nel 2001, venendo battuto al ballottaggio da Walter Veltroni, ottenendo comunque il 47,8%. È stato presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2019, diventando tra gli esponenti di punta del Partito popolare europeo

Coordinatore di Fi

Prima e durante la campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018, viene considerato e indicato più volte dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, come possibile candidato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il 5 luglio successivo Berlusconi lo nomina vicepresidente di Forza Italia e il 15 febbraio 2021 viene nominato da Berlusconi coordinatore unico nazionale di Fi.

Vicepremier e ministro degli Esteri

Alle politiche del 25 settembre 2022 viene candidato alla Camera nel collegio uninominale di Velletri, per la coalizione di centro-destra in quota forzista, e come capolista in tutti e quattro i collegi plurinominali della Campania. Tajani verrà eletto all’uninominale con il 49% dei voti pari a 105.000 voti. In seguito alla vittoria del centrodestra e il successivo incarico di formare un governo affidato a Giorgia Meloni, il 21 ottobre 2022 è stato indicato come ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, in quota Forza Italia. Con il giuramento il 22 ottobre, entra ufficialmente in carica, assieme al resto del Governo Meloni.