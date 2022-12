Fiaip: in montagna, case più grandi ma condivise. Affitti brevi in crescita del 10%

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allungamento della stagionalità ha riflessi diretti e positivi sulla locazione breve. È quanto emerge dal Report Immobiliare nazionale Fiaip sulle locazioni brevi ad uso turistico, presentato a Roma in relazione alla stagione invernale 2022/2023 che comprende montagna, laghi, borghi, città d’arte e campagna, assieme al focus sull’andamento della stagione estiva 2022.

Stagione invernale 2022/2023

Per quanto riguarda l’inverno si prevede un +10% del numero delle locazioni turistiche soprattutto nelle località montane e soprattutto in relazione a case indipendenti o grandi appartamenti con più famiglie o gruppi di amici per contenere i costi che sono previsti in aumento a seguito dei rincari energetici, in particolare quelli relativi al riscaldamento. Con un incremento dei canoni di locazioni da un +7% ad un +10% rispetto alla scorsa stagione invernale.

Le famiglie italiane prendono in locazione immobili in media per una settimana, secondo il 61% degli intervistati, anche nei mesi invernali nelle località montane, con prezzi medi degli immobili per le settimane bianche tra 900-1200 euro/settimana. In crescita gli stranieri che scelgono di soggiornare in Italia e che optano per le locazioni turistiche nelle località montane per maggiore autonomia e comfort.

Secondo l’indagine, il significativo incremento delle locazioni brevi ad uso turistico non avviene a discapito delle strutture ricettive tradizionali (alberghi, agriturismo ecc..) confermandosi così una forma di ricettività non concorrenziale ma alternativa alle stesse, in ampliamento dell’offerta turistica Nazionale.