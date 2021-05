Fiaip: transazioni in ripresa, ma i prezzi calano ancora

I vertici di Fiaip prevedono inoltre un rialzo dei canoni di locazioni generalizzato in molte città metropolitane e nelle città d'arte soprattutto per gli affitti per studenti universitari con il ritorno della didattica in presenza.

Per cercare di comprendere la capacità futura delle famiglie italiane di accedere al credito per l'acquisto della prima casa nel 2021 o per le imprese di ricorrere ad investimenti strutturali perl'ampliamento della propria attività, è bene segnalare da una parte l'incognita dettata dalle conseguenze sociali ed economiche dello sblocco dei licenziamenti e dall'altra il calo del Pil pari a quasi il 9% registrato dall'inizio della pandemia, quale dato che auspichiamo andrà in controtendenza a seguito degli effetti delle misure connesse alle risorse del Recovery Plan, delle riforme strutturali previste nel Pnrr, su tutte quella in materia di fiscale che non può non includere un riordino e riduzione della tassazione immobiliare, e dei correttivi promessi a provvedimenti strategici come il Superbonus 110%.