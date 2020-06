Fiammata di Cnh Industrial, corsa agli acquisti dopo il rally di Nikola a Wall Street

Grazie alla quota della controllata Iveco nella società americana, che punta a trasformare il settore dei truck negli Stati Uniti, con motori elettrici e a idrogeno

Fiammata in avvio di giornata per Cnh Industrial a Piazza Affari, a seguito del balzo del 104% messo a segno da Nikola a Wall Street l'8 giugno, giorno in cui Cnhi ha fatto sapere che la controllata Iveco detiene una quota del 7,11% nella società americana. Il titolo in avvio di seduta a Piazza Affari non ha fatto prezzo, poi è entrato in contrattazione ed è stato subito fermato in volatilità quando segnava un rialzo di nove punti. Successivamente si è assestato su rialzi molto più contenuti, in un mercato che è peggiorato notevolmente con il Ftse Mib arrivato a perdere il 2% e il settore auto europeo che perde oltre il 3%.

L'iniziale euforia su Cnh Industrial nasceva sulla scia degli acquisti su Nikola, società che punta a trasformare il settore dei truck negli Stati Uniti, con motori elettrici e a idrogeno. Nikola si è quotata il 3 gennaio e in pochi giorni la capitalizzazione di mercato è letteralmente esplosa salendo a circa 29 miliardi di dollari (solo l'8 giugno +104%, salvo poi essere colpita dai realizzi il giorno successivo, arrivando a cedere più del 20%, cosa che comunque non intacca in modo vistoso il guadagno precedente) per le prospettive sulle applicazioni di queste tecnologie. Cnh Industrial aveva ufficializzato che la sua partecipazione in Nikola tramite Iveco è del 7,11%. La partnership strategica siglata a settembre 2019 prevedeva un investimento di 250 milioni di dollari di cui 100 milioni in contanti e 150 in asset.

«Questa partecipazione - commentano gli analisti di Equita - ai prezzi di mercato vale oggi circa 1,7 miliardi di euro (pari a circa 1,1 euro per azione) con un effetto positivo sulla nostra valutazione di circa un euro per azione». Gli analisti sottolineano però che «è più difficile da valutare l'impatto positivo derivante dai volumi di produzione e distribuzione in Europa affidati a Cnh, dato che l`heavy truck elettrico Nikola Tre è basato sulla piattaforma del nuovo Iveco SWay lanciato lo scorso luglio». Equita, quindi, ritiene che per Iveco «l`impatto positivo sui volumi sia piuttosto diluito nel tempo: le motorizzazioni elettriche dovrebbero arrivare nel corso del 2021 e quelle a idrogeno nel 2023». Inoltre, per Equita «questo business genera margini inferiori alla media trattandosi di produzione per conto terzi. Stimiamo - dicono gli analisti - che il business degli heavy truck nel 2019 rappresenti circa il 20% dei volumi di Iveco». Equita ha un giudizio hold sul titolo con target price a 7 euro.

