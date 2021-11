Fiammata di Mediaset. Per gli analisti i conti del III trim sono oltre le attese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Mediaset balza in Borsa, dopo i conti dei nove mesi che vedono un utile netto di 273,8 milioni di euro, risultato che si confronta con i 10,5 milioni del 2020 e che anche al netto della cessione di Towertel e della chiusura del contenzioso con Dialymotion è superiore ai 92,1 milioni del 2019. I ricavi di gruppo dei primi nove mesi sono stati pari a 1,99 miliardi di euro (+11,6%) mentre in Italia salgono del 18% a 1,388 miliardi.

Nel solo terzo trimestre l'utile netto è di 47,1 milioni (da 29,4 milioni) su ricavi per 605,4 milioni (+8,8%).

Proprio sul terzo trimestre si concentrano gli analisti con Equita che sottolinea come nel nostro Paese sia stato superiore alle attese grazie alla voce "altri ricavi" (saliti da 72 milioni a 110 milioni contro gli 88 milioni attesi) e a una «positiva cash generation con un debito netto di 40 milioni migliore rispetto alle nostre stime».Quanto al tema della pubblicità, «nel mese di ottobre, la raccolta in Italia ha registrato un andamento ancora positivo», ha sottolineato Mediaset, e anche negli ultimi mesi dell'anno «dovrebbe continuare a riflettere un andamento del mercato che in presenza della ripresa economica in atto, per la maggior parte dei settori, dovrebbe essere caratterizzato dalla tipica alta stagionalità della domanda». In numeri, la raccolta pubblicitaria di Mediaset in Italia nei primi 10 mesi del 2021 è in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 e il gruppo si aspetta che «sull'intero anno 2021 sia almeno superiore a +1,2% rispetto al 2019», ha dichiarato in conference call con gli analisti Matteo Cardani, General Manager Marketing di Publitalia,Per quanto riguarda invece le proiezioni di bilancio 2021, Mediaset «conferma per l’esercizio in corso la previsione di un deciso rafforzamento dei risultati economici (ebit e risultato netto) e della generazione di cassa caratteristici di gruppo rispetto a quelli degli ultimi due esercizi».

