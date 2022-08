Fiammata di Nexi in Borsa, voci sull'interesse dei private equity

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ago - Fiammata di Nexi a Piazza Affari, dove i titoli della società dei pagamenti mettono a segno la migliore prestazione del Ftse Mib. Le quotazioni beneficiano dei rumor di mercato sull'interesse da parte dei private equity, che punterebbero ad acquisire e a delistare la società dopo la recente discesa delle valutazioni dell'intero settore. Secondo quanto riferito da Reuters, in particolare, nei mesi scorsi Nexi avrebbe ricevuto diverse offerte «non sollecitate» da parte di potenziali acquirenti, tra cui il private equity Silver Lake. I contatti con l'a.d. Paolo Bertoluzzo si sarebbero interrotti a fine marzo a causa della distanza tra le parti in tema di prezzo.

In ogni caso, il titolo Nexi ha perso il 54% dai massimi del luglio scorso, in un trend discendente che ha coinvolto anche i concorrenti, ed è quindi inevitabile che le attuali valutazioni rendano il gruppo appetibile agli occhi degli operatori interessati. Per questo molti osservatori si attendono una nuova ondata di consolidamento nel comparto. A Piazza Affari Nexi capitalizza oggi circa 12,3 miliardi.