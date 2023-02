Fiat - Nuova 500

La citycar Fiat a ioni di litio è stata venduta in 66.000 unità (+ 49%) nel 2022 in Europa. L'elettrica mantiene un aspetto sia unico che intramontabile che l’aggiornamento della variante Bev, ha reso più ricercato. L'interno ha gusto tipicamente retrò con rivestimenti sfiziosi. La vettura è omologata per 4 persone e la capacità del bagagliaio è accettabile per una citycar. Apprezzabile e intuitivo è l’impianto multimediale con schermo da 5 o 7 pollici al centro della plancia che può essere integrato con la radio digitale, il navigatore e le app dedicate. La versione a batteria ha rappresentato nel 2022 il 37% delle immatricolazioni complessive del modello, grazie a degli incrementi delle vendite in Francia e in Germania.

Consulta il nostro listino