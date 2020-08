Fiat 127 Rustica, la brasiliana importata anche in Italia

Mai come oggi il Centro di ricerca e sviluppo di Fiat a Betim in Brasile, è stato più attivo: terminata l'epoca in cui le torinesi verdeoro venivano considerate le cugine povere e brutte dei modelli europei, il polo intitolato a Gianni Agnelli ha dato vita a diverse vetture accattivanti, tra auto di serie e showcar. Come la Fiat Argo forse la più ambita utilitaria nel paese dalla bandiera verdeoro che ha festeggiato le 150.000 unità prodotte nei suoi primi due anni di vita, e in molti la volevano anche in Italia. Lo stesso valeva per la Fastback , il prototipo di un suv-coupè che ha colpito in tanti per le sue linee muscolose: non è ancora chiaro se sia destinata alla produzione, ma c'è già chi ne sogna la vendita anche in Europa. Insomma Romiti come in altre occasioni aveva visto giusto nello scommettere sul mercato brasiliano offerendo in prima battuta la 127 europea rinominata in Brasile 147 e poi importata in Italia come Rustica.