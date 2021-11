Fiat 128 Sport: rivale (finora dimenticata) della Giulia Sprint Gta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo le 1300/1500 del precedente articolo, ricordiamo un altro modello Fiat che ha condiviso per molto tempo la stessa eclissi dagli orizzonti collezionistici: la 128 Sport. In questo caso però, ultimamente, si è assistito ad un aumento di interesse tanto repentino quanto inaspettato. Probabilmente ci si è resi conto delle qualità di questa automobile, del suo passato sportivo e, contemporaneamente, della sua estrema rarità; poco protetta dalla ruggine e portatrice di un Marchio non blasonato è stata vittima di una ecatombe poiché all’epoca ebbe un buon successo e venne venduta in oltre duecentomila esemplari senza contare la sua erede 128 3P.

Un successo che all’inizio fu veramente travolgente visti i duemila ordini raccolti al suo debutto il primo giorno di apertura dello sfavillante Salone di Torino del 1971; fin da subito erano disponibili quattro versioni con motori da 1,1 e 1,3 litri: 1100 S; 1100 SL (la best seller); 1300 S (la Cenerentola) e 1300 SL; facile immaginare che S stava per Sport ed L per Lusso. Oltre al grado di finitura, come al solito in casa Fiat molto differenziato, le due versioni differivano anche per un paio di particolari molto evidenti: due fari rettangolari la S, quattro rotondi la SL e cerchi della berlina con coppa cromata sulla S; sportivi, senza coppa e di bel disegno sulla SL; meno riusciti, ma effettivamente quasi invisibili, i profili adesivi sulla coda della SL: non pochi clienti, tuttavia, si affrettarono a rimuoverli.

Ma le maggiori motivazioni per cui molti esclusero la S dalla propria scelta si ritrovavano indubbiamente nell’abitacolo: alla tollerabile selleria meno elegantemente lavorata, per quanto sempre in finta pelle, si contrapponevano i poco digeribili tappeti in gomma anziché in moquette e l’assenza del contagiri, per concludere con l’inaccettabile mancanza della regolazione degli schienali dei sedili; il tutto per un risparmio di centomila lire: il prezzo di un’autoradio. Non può sorprendere quindi il rifiuto quasi totale di questa versione da parte della clientela.

Anche perché la macchina era molto carina e strizzava l’occhio ad un pubblico benestante, pur essendo stata sviluppata partendo da un modello utilitario: la Fiat 128 del 1969; abbiamo detto partendo poiché le modifiche furono numerose: si provvide innanzitutto ad irrobustire la scocca accorciando il passo di ben ventidue centimetri e rinforzando il pianale mediante un tunnel centrale integrato da una struttura perimetrale ad ausilio della scocca portante, ottenendo in tal modo una rigidezza addirittura ridondante pur in presenza delle più elevate prestazioni rispetto alla berlina.

Già la 1.100, con il nuovo carburatore a doppio corpo ed il rapporto di compressione aumentato, aveva visto la sua potenza crescere da 55 a 64 CV (poco meno del 20% in più) consentendo di raggiungere i 150 km/h; sulla 1.300, che adottava il motore della 128 Rally con potenza aumentata da 67 a 75 CV, i 160 km/h venivano superati di slancio; ed ecco che su di essa, in versione S che si prese la sua rivincita grazie a qualche chilo in meno sulla bilancia, si scatenarono i preparatori più in voga del momento come Trivellato e la Scuderia Filipinetti allora capitanata da Mike Parkes.