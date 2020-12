Fiat 1400 e 1900, l’intramontabile e magica atmosfera degli Anni 50

In effetti ci si poteva accontentare, anche sulla elegantissima versione cabriolet, dato che per il ruolo di vera e propria ammiraglia si era già pensato di montare sulla stessa scocca lo stesso motore a corsa allungata fino a raggiungere gli 1,9 litri ed i 58 CV in modo da non far troppo rimpiangere quell'8V di due litri, inizialmente previsto su di essa ma poi dirottato sulla sportiva Fiat 8V.

Nata nel 1952 quest'ultima presentava caratteristiche d'eccezione: cambio a cinque marce con giunto idraulico al posto della frizione per isolare il guidatore dalle non limitatissime vibrazioni del motore e lampeggiatori al posto delle frecce a bacchetta; di gran lusso, poi, le dotazioni: lavavetro (prima auto italiana ad offrirlo); autoradio con antenna alzabile dal posto guida con una manovella, mediometro nella strumentazione; da non dimenticare, infine, la presenza del riscaldamento che già era presente sulla 1400.

Esternamente solo le molto più estese cromature e la possibilità, spesso sfruttata, di optare per la verniciatura bicolore la distinguono dalla sorella minore.Con meccanica 1900 si utilizza la scocca della 1400 Cabriolet per allestire la 1900 Granluce: una lussuosa berlina a due porte che, grazie anche ai due CV aggiuntivi, raggiungeva i 140 km/h. Sia la 1400 sia la 1900, in tutte le loro versioni, furono prodotte in altre due serie successive: la “A” del 1954 e la “B” del 1956 che accompagnò il modello fino alla fine della sua produzione dopo 177.392 esemplari di 1400, 15.759 di 1900, 2000 di 1400 Cabriolet, 3729 di 1900 Granluce.

Si è accennato ad una certa qual ruvidezza del motore 1900: è corretto precisare, in chiusura, che probabilmente si tratta di una conseguenza della sua rocciosa robustezza che ha dimostrato equipaggiando un indistruttibile veicolo tuttofare come la Campagnola e lasciandosi persino trasformare in un motore a gasolio sulla 1400 Diesel: la prima berlina italiana di questo tipo.

Come detto all'inizio, tranne la rara cabriolet e le ultime 1900 B Granluce immortalate in una celeberrima foto con Totò, queste vetture hanno sempre avuto quotazioni molto basse e non crediamo che la situazione possa mutare radicalmente in futuro anche per il ricambio generazionale in atto tra i collezionisti; tuttavia crediamo anche che pochi altri oggetti al mondo possano evocare più efficacemente gli Anni 50 del secolo scorso, con la loro magica atmosfera di entusiasmo, e quindi ci pare che investire 15-20.000 euro in una di esse non sia un cattivo affare.