Fiat 500 con 10.966 unità + 28% sul 2020 e + 11% sul 2019

Tutta nuova, in particolare l'elettrica che reinterpreta in chiave moderna i tratti salienti dell'iconico modello. Rispetto alle versioni a benzina e ibride solo il 4% dei componenti è condiviso. Nonostante le maggiori dimensioni, ora è lunga 363 cm, larga 168 e alta 153, la 500 resta un’auto da città, anche se piacevole da guidare anche sul misto. L’abitacolo è sfizioso e tecnologico basti pensare che dall’interno le porte si aprono con un pulsante anziché con la classica maniglia. Al passo coi tempi il sistema multimediale con schermo da 10,3 pollici a seconda dell’allestimento. In generale, la qualità degli interni è curata: ideali e non troppo rigide le plastiche dei pannelli porta. Quanto allo spazio davanti si sta comodi come nel modello termico e le poltrone si regolano bene, specie quella del guidatore. Importante anche la volumetria del bagagliaio che di base offre una capacità da 185 litri e fino a 550 litri se il divano è reclinato.

